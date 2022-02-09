Горки в хабаровском парке «Динамо» признаны травмоопасными Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске прокуратура обнаружила нарушения при эксплуатации конструкций новогоднего городка.

- На территории парка «Динамо» горки находятся в неудовлетворительном состоянии. Опасные участки могут привести к травматизму, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Также в надзорном ведомстве отметили, что подрядчик не проводит ежедневный осмотр, не ремонтирует ледовые скульптуры и горки, а также не устраняет на катке ямы.

- Подрядчику внесено представление. Сейчас горки приводятся в порядок. Прокуратура контролирует устранение нарушений, - добавили в надзорном ведомстве.