В Хабаровске появилось новое оборудование для восстановления после инсульта

В регионе расширятся возможности реабилитации инвалидов Фото: Правительство Хабаровского края

В краевом центре реабилитации инвалидов установили новое оборудование. Кроме этого, пополнился ассортимент специальных средств, которые жители региона смогут брать напрокат.

- Оборудование появилось благодаря реализации госпрограммы «Доступная среда». На эти цели выделено 19,4 миллиона рублей, - пояснили в пресс-службе правительства края.

В регионе появился переносной физиотерапевтический аппарат для лечения заболеваний бронхолегочной системы и опорно-двигательного аппарата, массажное кресло, а также прибор для аэроионотерапии для реабилитации после перенесенной инфекции COVID-19.

Кроме этого, в центре теперь есть оборудование, необходимое для внедрения новых методик. С помощью него проходит восстановление после инсульта. Так, например, в регионе теперь есть перчатка-тренажер с биологической обратной связью для восстановления мелкой моторики. Она позволяет проводить реабилитацию в форме игры. Сам гаджет подстраивается под возможности пациента.

Напомним, по последним данным, в регионе живет 66,5 тысячи инвалидов. Из них 5,3 тысячи - дети.