Автобусный маршрут №55 отменят в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске будут отменены автобусные маршруты №55 и №55-1, путь следования которых - от Комсомольской площади до поселка Тополево. Нововведение вступит в силу с 28 марта.

- Маршруты 55 и 55-1 являются муниципальными. В соответствии с федеральным законом, муниципалитет может обслуживать передвижение пассажиров, остановочные пункты и дороги только в границах города. А эти маршруты выходят за границы города, - пояснила «КП» - Хабаровск» Ирина Фастовец, и. о. начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации Хабаровска.

Также она уточнила, что краевым минтрансом открыт межмуниципальный маршрут №155, путь следования которого аналогичен автобусу №55.