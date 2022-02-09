ВТБ в Хабаровском крае на 20% увеличил продажи ипотеки

Среди госпрограмм самой востребованной стала ипотека с господдержкой, по которой ВТБ оформил в крае кредитов на сумму 62 млн рублей. Второй по популярности стала дальневосточная ипотека, выдачи по ней - 55 млн рублей. В рамках «семейной ипотеки» банк предоставил жителям региона 47 млн рублей кредитов. Средний размер ипотечного кредита ВТБ в Хабаровском крае в январе 2022 года превысил 3,7 млн рублей.

- В начале года мы отметили рост спроса на ипотеку, который связан с закрытием ранее одобренных заявок и ожиданием роста ставок по кредитам. В случае дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ повышение ставок может продолжиться, поэтому клиенты предпочитают воспользоваться текущими предложениями банков. В будущем полученный кредит можно будет рефинансировать на более выгодных условиях, - комментирует вице-президент, управляющий ВТБ в Хабаровском крае Евгений Орлов.

ВТБ ранее внедрил услугу предодобренной ипотеки, которая позволяет клиенту банка зафиксировать ставку на три месяца и застраховать ее от изменения рыночной конъюнктуры. Предложения формируются банком индивидуально в зависимости от платежеспособности заемщика, их уже получили более 360 тысяч клиентов.

В январе, по оценкам ВТБ, продажи ипотеки в целом по России выросли на четверть и превысили 327 млрд рублей. ВТБ выдал свыше 18,6 тысячи кредитов более чем на 77 млрд рублей, показав прирост порядка 70%.