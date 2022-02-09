В Хабаровском крае заболеваемость COVID-19 выросла в три раза Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в три раза. За эту неделю в регионе зафиксировано 5836 случаев. Высокий рост заболеваемости отмечается в краевой столице и Комсомольске-на-Амуре.

Показателем ухудшения ситуации считается количество госпитализированных. Однако каждые сутки их число не более 180 человек.

- Радует, что заболевание омикроном протекает легче. Однако на пике распространения «дельты» фиксировалось 500 случаев в сутки, а сейчас эти цифры в три раза больше, - отметил Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Напомним, в последнюю неделю показатель заболеваемости среди детей возрос до 180%.