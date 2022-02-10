В Хабаровске могут переименовать несколько остановок
Фото: Администрация Хабаровска
Четыре остановки общественного транспорта в Хабаровске вскоре могут сменить свои названия. На сайте городской администрации проводится опрос жителей на эту тему.
Предлагается изменить названия у пунктов «Горбольница №10», «Гостиница «Заря», «Гостиница «Турист».
Так, например, есть два варианта переименования остановки «Горбольница №10»: «Центр микрохирургии глаза» или «Больница имени профессора Войно-Ясенецкого». Пункт «Гостиница «Заря» может получить наименование «Заря». При этом не исключено, что никаких перемен не будет.
Свои предложения названий можно также отправлять по адресу upts@khv27.ru или письмом по адресу: 680021, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 42.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;