В Хабаровске могут переименовать несколько остановок Фото: Администрация Хабаровска

Четыре остановки общественного транспорта в Хабаровске вскоре могут сменить свои названия. На сайте городской администрации проводится опрос жителей на эту тему.

Предлагается изменить названия у пунктов «Горбольница №10», «Гостиница «Заря», «Гостиница «Турист».

Так, например, есть два варианта переименования остановки «Горбольница №10»: «Центр микрохирургии глаза» или «Больница имени профессора Войно-Ясенецкого». Пункт «Гостиница «Заря» может получить наименование «Заря». При этом не исключено, что никаких перемен не будет.

Свои предложения названий можно также отправлять по адресу upts@khv27.ru или письмом по адресу: 680021, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 42.

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