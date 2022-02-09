10 февраля в Хабаровске обойдется без существенных осадков Фото: Администрация Хабаровска

10 февраля в Хабаровске существенных осадков не ожидается, температура ночью опустится до -25 градусов, днем будет от -12 до -10 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-9 метров в секунду.

В южных районах края местами пройдет небольшой снег. Температура будет держаться в пределах от -24 до -19 ночью и от -8 до -3 днем. Ожидается юго-восточный ветер 6-11 метров в секунду.

В центральных районах края ожидается местами небольшой снег, температура ночью достигнет -32 градусов, в светлое время суток прогнозируется от -15 до -4 градусов. Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 1-10 метров в секунду.

Северные районы Хабаровского края ожидает небольшой снег. Температура ночью будет находиться в диапазоне от -31 до -11 градусов, днем - от -15 до -5 градусов. Скорость ветра составит 1-12 метров в секунду.

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