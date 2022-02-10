В Хабаровске отправлен по суд участник банды наперсточников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске отправлен под суд один из членов банды наперсточников. В 2010 году мужчина обдурил не одного горожанина, предлагая испытать удачу в азартной игре. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Жертвами шулера становились горожане, которых он встречал на остановке «Дворец профсоюзов» на Амурском бульваре. Перед людьми разыгрывалась сценка, в которой другие преступники якобы выигрывали деньги.

- В ходе игры другой участник организованной преступной группы, манипулируя стаканами и шариком, обманным путем «выигрывал» у легкомысленных хабаровчан деньги и ценности. Преступными действиями подсудимого и его «соратников» четверым потерпевшим причинен материальный ущерб на суммы от 2,6 до семи тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В своем обмане подсудимый признался и раскаялся. Суд назначил ему условный срок в виде пяти лет и трех месяцев, и штраф в 100 тысяч рублей.

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