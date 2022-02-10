Повару из Хабаровска, просидевшему три дня в аэропорту Магадана, не удалось добиться справедливости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале января 37-летний повар Виталий Библеев поехал работать вахтовым методом на Чукотку, а в итоге остался без денег, работы и билета домой. Виталий просидел три дня в аэропорту Магадана. В итоге все сложилось удачно: повара забрали к себе домой неравнодушные местные жители, а через пару дней он уже нашел себе новую работу.

Как получилось, что Виталий остался без работы? В конце прошлого года «Арктик Кейтеринг Сервис», обслуживающая месторождение «Двойное», наняла хабаровчанина на должность су-шефа. Однако, прилетев на Чукотку, он понял, что эта работа ужасна: коллектив пакостил ему, а сама компания грубо нарушала нормы СанПиН. Тогда Виталий написал заявление об увольнении. По его словам, компания была обязана доставить его обратно в Хабаровск. Однако две недели мужчину снимали с рейсов, а затем все-таки вывезли, но только до Магадана. В отчаянии Виталий писал во все инстанции. И вот ему пришел ответ.

Ответ Виталию из Роспотребнадзора стал неутешительным Документ: предоставлен Виталием Библеевым

- Абсолютно ничего не удалось добиться, кроме «предупреждения» в адрес компании и рекомендации обратиться в суд, - рассказал «КП»-Хабаровск» Виталий Библеев.

Компания отделалась предупреждением Документ: предоставлен Виталием Библеевым

Теперь мужчине только и остается, что отправлять повторные жалобы и ждать, сработают ли они. Пока что серьезных последствий игнорирования трудовых прав для компании не последовало.

Инспекция труда сказала, что можно попробовать обратиться повторно Документ: предоставлен Виталием Библеевым

Никаких действий в отношении компании не последовало Документ: предоставлен Виталием Библеевым

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