В Хабаровском крае появилась еще одна ледовая переправа Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Ульчском районе Хабаровского края появилась новая ледовая переправа. Она стала шестой по счету в этом районе и подходит для проезда большегрузов весом до пяти тонн, сообщили в ГУ МЧС региона.

Ледовая дорога соединяет два берега реки Амур и позволяет проехать от села Богородское до Ухты.

- На каждой переправе организован контроль за состоянием ледового покрова, установлены дорожные и информационные знаки, ведется работа дежурной техники для расчистки проездов. В случае появления трещин, промоин, выхода воды на поверхность льда обслуживающая организация обязана предпринять меры по обеспечению безопасности людей и техники на водоеме, приостановлению работы переправы, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Всего в регионе сейчас действуют 36 ледовых переправ. Они расположены в Хабаровском, Верхнебуреинском, Охотском, Николаевском, Аяно-Майском, Амурском и Ульчском районах, а также в районе Лазо и имени Полины Осипенко.

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