В Хабаровске водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске водитель иномарки сбил пешехода на «зебре» и сбежал с места ДТП. Пострадавший сумел запомнить часть госномера и особую примету машины - оторванное правое зеркало заднего вида. Об этом сообщили в ГИБДД города.

Все произошло около восьми утра 9 февраля в районе дома №83 по улице Артемовской.

- Пострадал пешеход, мужчина 1984 года рождения. У него диагностированы ушибы мягких тканей. Лечение он будет проходить амбулаторно, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас дорожные полицейские ведут поиски автомобилиста.

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