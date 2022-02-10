Присмотритесь к Марусе: идея полезного подарка к предстоящим праздникам

«Маруся» будет собеседником и помощником как для взрослых, так и для детей: включит музыку, переключит Wink, расскажет рецепт блюда, вызовет такси, поможет выучить английский, таблицу умножения или прочитает сказку на ночь.

У умной колонки есть два варианта: «Капсула» и «Капсула Мини». Они отличаются по дизайну и размерам, но практически идентичны по функционалу.

- Популярность умной колонки растет: за 2021 год ее продажи в Хабаровском крае увеличились в четыре раза. У нее качественный звук и большой функционал, который оценят взрослые и дети. Осенью прошлого года в продаже появились новые «Капсула Мини» со светодиодным дисплеем. На нем отображается время, прогноз погоды, таймер и эмоции голосового помощника. Так что теперь «Маруся» может не только разговаривать с вами или с ребенком, но еще улыбаться и строить глазки в ответ, - рассказала Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Голосовой помощник «Маруся», которая живет внутри умной колонки, может будить по утрам, отвечать на вопросы, воспроизводить музыку из плейлиста «ВКонтакте» или со стримингового сервиса Spotify Connect. Она умеет управлять видеосервисом Wink «Ростелекома»: переключать каналы, менять громкость, включать фильмы из коллекции онлайн-кинотеатра. Также дружелюбный голосовой помощник хорошо взаимодействует с детьми: ответит на тысячи детских вопросов, расскажет сказки, загадает загадки, споет колыбельную или включит приятный шум для сна.

Умная колонка работает от электросети и использует для подключения к интернету Wi-Fi. Узнать подробнее о возможностях голосового помощника «Маруся» можно на сайте marusia.mail.ru.

Умные колонки «Капсула» и «Капсула Мини» можно заказать на сайте «Ростелекома» rt.ru или через единый номер 8 800-100-08-00. Колонку доставят по указанному в заявке адресу.