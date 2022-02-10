На улице Павла Морозова в Хабаровске начали строить новый коллектор

На улице Павла Морозова в Хабаровска начали строить новый коллектор
Фото: Администрация Хабаровска
На печально известной улице Павла Морозова в Хабаровске началось строительство нового коллектора. Его возведение станет одним из этапов по ремонту проезжей части, которая обвалилась прошлым летом. Компанией-подрядчиком выступает фирма «СоюзДонСтрой» из Ростова-на-Дону, сообщили в администрации города.
- Сейчас мы обустраиваем площадку стартового котлована, производим работы по монтажу форшахты. Установлен арматурный каркас, ждем опалубку для заливки ее бетоном. На следующем этапе начнем выкапывать котлован экскаватором, забетонируем края и пустим микротоннелепроходческий комплекс, который будет направляться в сторону приемного котлована, - рассказал Иван Кияшко, прораб строительного участка «СоюзДонСтрой».
По его словам, протяженность комплекса составит около 570 метров. Поэтому впереди у строителей много работы.
За тем, как ведутся работы, еженедельно будут наблюдать специалисты мэрии и «Водоканала».
Запланировано, что дорога будет полностью восстановлена к празднованию Дня города.
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