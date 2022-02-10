Жительница Комсомольска сломала позвоночник в автобусе Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Комсомольска-на-Амуре получила перелом позвоночника, когда ехала в автобусе до станции Пивань. Женщина упала с сиденья, потому что там не было ремней безопасности, да и сама сидушка ходила ходуном. В итоге пострадавшей пришлось добиваться компенсации за свои страдания через суд, сообщили в прокуратуре региона.

Все произошло летом 2020 года. Когда женщина упала и начала кричать от боли, водитель никак на это не отреагировал. Его просили вызвать скорую и ГИБДД все, кто находился в салоне автобуса, включая кондуктора, но реакция была нулевая.

- По прибытии в город скорая медицинская помощь доставила пострадавшую в травмпункт. По результатам обследования ей поставлен диагноз «компрессионный перелом позвоночника». Истица просила суд взыскать компенсацию морального вреда с ответчиков в размере 800 тысяч рублей, утраченный заработок, а также расходы на лечение, - рассказала представитель ведомства Анна Исаева.

Всех этих денег пострадавшая не получила, однако компенсацию ей все же выплатят.

Суд взыскал с перевозчика компенсацию морального вреда в размере 140 тысяч рублей, штраф в размере 70 тысяч рублей, со страховой компании взыскано 50 тысяч рублей - штраф, 91 тысяча рублей - утраченный заработок, 11 тысяч рублей - расходы на лечение, а также судебные расходы в сумме заявленных требований.

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