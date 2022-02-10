«Планета Тайга» выпустила фильм о Хабаровском крае. Фото: «Планета Тайга»
Кинопроект «Планета Тайга» выпустила документальный фильм об одном из самых удаленных и изолированных районов Хабаровского края - Аяно-Майском. Премьерный показ состоится 15 февраля.
На протяжение двух недель в июле прошлого года съемочная группа работала в селах Нелькан, Джигда и Аян, на горных перевалах Крестовый и Казённый, достопримечательностях реки Мая, горном озере Байкалёнок, а также прошлись вдоль морского побережья в Джугджурском заповеднике.
Кинолента посвящена одному из отдаленных районов края. Фото: «Планета Тайга»
Кадры фильма позволят зрителям побывать в легендарных местах, завораживающих своей первозданной природной красотой.
Продемонстрирует документальная киноработа и быт местных жителей, покажет их оленьи фермы и познакомит с традициями.
Зрителей познакомят с жизнью коренных народов. Фото: «Планета Тайга»
Интернет-премьера фильма состоится 15 февраля в 20:00 по местному времени на YouTube-канале «Планета Тайга». Также проект готовит организацию кинопоказов на офлайн-площадках, о чём будет рассказано отдельно на ресурсах движения «Планета Тайга». Кроме того, в рамках VI сезона запланирован выпуск второго документального фильма об Охотском районе Хабаровского края.
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