«Планета Тайга» выпустила фильм о Хабаровском крае. Фото: «Планета Тайга»

Кинопроект «Планета Тайга» выпустила документальный фильм об одном из самых удаленных и изолированных районов Хабаровского края - Аяно-Майском. Премьерный показ состоится 15 февраля.

На протяжение двух недель в июле прошлого года съемочная группа работала в селах Нелькан, Джигда и Аян, на горных перевалах Крестовый и Казённый, достопримечательностях реки Мая, горном озере Байкалёнок, а также прошлись вдоль морского побережья в Джугджурском заповеднике.

Кинолента посвящена одному из отдаленных районов края. Фото: «Планета Тайга»

Кадры фильма позволят зрителям побывать в легендарных местах, завораживающих своей первозданной природной красотой.

Продемонстрирует документальная киноработа и быт местных жителей, покажет их оленьи фермы и познакомит с традициями.

Зрителей познакомят с жизнью коренных народов. Фото: «Планета Тайга»

Интернет-премьера фильма состоится 15 февраля в 20:00 по местному времени на YouTube-канале «Планета Тайга». Также проект готовит организацию кинопоказов на офлайн-площадках, о чём будет рассказано отдельно на ресурсах движения «Планета Тайга». Кроме того, в рамках VI сезона запланирован выпуск второго документального фильма об Охотском районе Хабаровского края.

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