Больше полутонны бивней мамонта не пропустил в хабаровском аэропорту региональный Россельхознадзор Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

В аэропорту Хабаровска инспекторы Россельхознадзора региона не пропустили из-за нарушений ветеринарного законодательства уникальный груз - бивни мамонта. Вес музейного экспоната составил свыше полутонны.

- Восьмого февраля индивидуальный предприниматель для оформления государственным инспектором управления экспортного ветеринарного сертификата предъявил партию бивней мамонта в 663 килограмма. Сообщалось, что они были добыты в городе Билибино Чукотского автономного округа. При этом согласно маркировке адрес производства подконтрольного груза - Хабаровск. Также управлением при анализе информации ФГИС «Цербер» установлено, что производственная площадка данного предпринимателя в Чукотском автономном округе не зарегистрирована в необходимом реестре, - рассказали в управлении ведомства.

На предпринимателя, перевозящего груз, может быть заведено административное дело. Если его вина будет доказана, то ему выпишут штраф.

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