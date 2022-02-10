Хабаровские похитители детского снегохода вернули украденную вещь на место

Пропажа нашлась довольно скоро Источник: Инстаграм/@mestoprokhv Фото: Социальные сети

Двое мужчин украли из подъезда дома на улице Аэродромной детский снегоход. Грабители не остались незамеченными. Камера видеонаблюдения, установленная перед почтовыми ящиками, зафиксировала действия мужчин в черном. После этого ограбленная жительница выставила лица «героев» на всеобщее обозрение. Кроме того, заявление о краже было написано в полицию.

Видимо, такая слава не устроила мужчин, и они вернули санки на место, даже пакетик в подарок предоставили. Об этом рассказали жители все того же 21-го дома.

- Сегодня утром мои сын выходил в 7:30 на учебу и увидел снегокат. Он стоит рядом с его велосипедом на третьем этаже. Я не знаю, тот ли это снегоход, о котором вчера писали, но появился он ночью. Вечером его еще там не было. Можно по камерам глянуть, кто его туда поставил, - написала жительница дома.

Вот так оперативные действия неравнодушных жителей возымели эффект. Тем не менее полиция все же ищет бандитов, а видеозапись с похищением доступна к просмотру. Понесут ли грабители наказание, станет ясно позднее.

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