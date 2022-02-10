В Хабаровском крае будут собирать инновационные протезы-гаджеты Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае появится производство протезов-гаджетов. Его организовала компания «Моторика» совместно с одним из предприятий региона при поддержке правительства края.

До этого существовали только косметические протезы, которые лишь имитировали руку. Нынешние протезы частично восполняют функционал конечности.

- Протез-гаджет работает из-за установленных датчиков. Когда человек напрягает мышцы, на устройство подается ток. Тогда происходит сжимание и разжимание пальцев. С помощью специального приложения для телефона также можно управлять протезом, - рассказал Руслан Садыков, эксперт компании «Моторика».

Кроме этого, появился детский протез руки. Раньше была возможность создавать только тяжелые протезы, которые не подходили детям до 12 лет. Но наука шагнула вперед. Разные насадки кисти подходят для удерживания телефона, велосипеда или скакалки. Сам протез яркий, на нем можно изобразить персонажей из мультфильмов.

- Сотрудничество с производителем протезов-гаджетов актуально и необходимо и в связи с тем, что в регионе скоро появится центр детской хирургии, - отметил Евгений Никонов, зампред правительства края по соцвопросам.