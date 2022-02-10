В Хабаровске появилась первая газовая заправка

Воспользоваться газонаполнительной станцией можно будет уже летом Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице летом заработает газовая заправка. Газонаполнительная станция расположена на Карла Маркса, 205 В. На ее строительство ушло около 63 миллионов рублей.

Заправка уже способна функционировать. Во время пусконаладочных работ она отпустила 10 тонн газа. Было заправлено более 80 машин.

- Подобная станция для города в новинку. Первые отзывы положительные. В перспективе планируется открыть еще несколько подобных объектов, - отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.