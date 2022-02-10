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Происшествия10 февраля 2022 9:00

Хабаровчанин продал автомобиль, а позже украл его у нового владельца

Мужчине грозит пять лет тюрьмы
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Хабаровчанин продал автомобиль, а позже украл его у нового владельца

Хабаровчанин продал автомобиль, а позже украл его у нового владельца

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровске сотрудники полиции нашли похищенный автомобиль. Сначала злоумышленник продал иномарку за 60 тысяч рублей. Спустя несколько месяцев он случайно увидел ее на улице. При себе у него был дубликат ключей. На чужом транспортном средстве мужчина скрылся.

- 24-летний хабаровчанин спрятал украденную машину в гараже. Возбуждено уголовное дело по второй части статьи 158 УК РФ - «Кража». Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас угонщик находится под подпиской о невыезде.