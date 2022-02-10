В Хабаровском крае завершилась реконструкция моста через реку Аякит Фото: Правительство Хабаровского края

В Верхнебуреинском районе завершилась реконструкция моста через реку Аякит. Его протяженность достигает 169 метров. Кроме моста отремонтирована дорога, длина которой 6,2 километра. Стоимость объектов составила 730 миллионов рублей.

- Дорога соединяет 17 населенных пунктов, а также обеспечивает связь трех районов, - отметила Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства края.

Мост через реку Аякит железобетонный. Его реконструкция проходила в суровых климатических условиях. Движение транспорта по мосту уже открыто.