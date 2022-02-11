Рабочие Амурского судостроительного завода в Комсомольске стали жертвами вымогательства. Фото: Амурский судостроительный завод

Начальнику отдела продаж Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре грозит тюремный срок за вымогательство. Мужчину подозревают в том, что он отбирал премии у своих работников. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

- Предварительно установлено, что с июня по июль 2021 года подозреваемый, занимающийся установлением размера премии работникам отдела продаж ПАО «АСЗ», потребовал от сотрудников, находящихся в его непосредственном подчинении, передать ему часть полагающихся им выплат, - рассказала Наталия Чернакова, представитель ведомства.

Под угрозами увольнения, подчиненные безропотно отдали начальнику по 17 400 рублей. Факт преступления был установлен сотрудниками УМВД совместно с УФСБ в ходе оперативных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

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