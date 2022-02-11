В Хабаровском крае увеличили число коек для ковид-больных Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае за сутки ковид был выявлен у 1372 жителей, что составляет большее количество, чем днем ранее. Из них 166 больным потребовалось круглосуточное наблюдение у врачей, поэтому они были госпитализированы, сообщил региональный минздрав.

- С учетом доминирования штамма «омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находится 45 человек, на кислородной поддержке - 852 человека, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Там также отметили, что сейчас количество выздоровевших существенно меньше, чем заболевших. Лечение завершили за сутки всего 458 пациентов.

КОНКРЕТНО

Сейчас в регионе болеют коронавирусом 13 542 человека. Из них 1647 находятся в стационарах. В регионе развернута 2571 койка, из них свободны 900.

За сутки от коронавируса скончались четыре жителя региона.

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