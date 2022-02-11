Двое жителей Хабаровского края потеряли из-за мошенников более четырех миллионов рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жительнице Солнечного района позвонил мужчина, представившийся менеджером банка. Он сообщил, что на имя женщины пытаются взять кредит и предложил помощь. По словам лжеменеджера, пенсионерке было необходимо самой взять кредиты и перевести все средства на безопасный счет. Этот счет откроет сам «работник», а женщине достаточно лишь прислать туда средства. В доказательство своих слов он скинул поддельные документы личным сообщением в мессенджере. Напуганная гражданка перевела мошеннику более миллиона рублей. Больше своих денег она не видела.

В аналогичной ситуации оказалась другая жительница, только она аферистам скинула уже около трех миллионов рублей. Когда женщина поняла, что средства ушли мошенникам, было уже поздно, и она обратилась в полицию. По данным случаям заведены уголовные дела по статье «Мошенничество». Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.

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