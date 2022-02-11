Водитель в Хабаровске сбил ребенка на пешеходном переходе
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
Неизвестный водитель сбил ребенка 2012 года рождения в Хабаровске. Случилось это на улице Костромской. Машина двигалась со стороны Гаражного переулка в сторону Промышленной улицы.
- Водитель допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.
После случившегося водитель скрылся с места ДТП. До сих пор не установлено, на каком автомобиле он передвигался. Ребенок пострадал и в данный момент проходит амбулаторное лечение.
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