Водитель в Хабаровске сбил ребенка на пешеходном переходе Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Неизвестный водитель сбил ребенка 2012 года рождения в Хабаровске. Случилось это на улице Костромской. Машина двигалась со стороны Гаражного переулка в сторону Промышленной улицы.

- Водитель допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

После случившегося водитель скрылся с места ДТП. До сих пор не установлено, на каком автомобиле он передвигался. Ребенок пострадал и в данный момент проходит амбулаторное лечение.

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