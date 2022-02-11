В Хабаровском крае стартовал конкурс театрального искусства Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае начался ежегодный конкурс в области театрального искусства. Первой постановкой в рамках мероприятия станет мюзикл «Голубая камея», который пройдет в Хабаровском музыкальном театре. Всего с 11 по 20 февраля пройдут 14 спектаклей в рамках мероприятия. Постановки оценит коллектив жюри, в состав которого войдут театральные критики и искусствоведы. Конкурс пройдет на площадках семи театров: Краевого театра драмы, Хабаровского музыкального театра, ТЮЗа, Хабаровского краевого театра кукол, Драматического театра Комсомольска-на-Амуре, Белого театра и театра «Триада».

- Конкурс направлен на повышение уровня культуры, выявление новых талантов, а также широкую популяризацию театрального искусства, - рассказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Победители получат губернаторские денежные премии в размере 100 тысяч рублей. Лауреаты смогут побороться за приз в десяти номинациях. Итоги подведут 21 февраля, а само награждение состоится в марте.

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