Мужчина погиб во время пожара в Комсомольске-на-Амуре
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Комсомольске-на-Амуре загорелся четырехэтажный дом на Пионерской улице. Пожар возник в одной из коммунальных квартир на первом этаже. В огне погиб мужчина 1957 года рождения. Когда на место прибыли пожарные, они обнаружили тело пострадавшего, лежащее на тлеющем матрасе.
- На место прибыли 16 человек личного состава и четыре единицы пожарной техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Пожар удалось устранить в течение нескольких минут подручными средствами. Сейчас на месте происшествия работают специалисты следственного комитета и сотрудники Госпожнадзора. Они опрашивают очевидцев и проводят осмотр места происшествия.
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