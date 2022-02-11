Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 февраля 2022 1:52

Несколько самолетов не смогли вылететь из Хабаровска

Проблемы возникли из-за погоды и опозданий
Марина ГОНЧАРЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Несколько самолетов не смогли вылететь из Хабаровска

Несколько самолетов не смогли вылететь из Хабаровска

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменения в расписании рейсов произошли в хабаровском аэропорту. Из-за плохой погоды вылет рейса НИ403 Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Аян перенесен на 13 февраля. Самолет ориентировочно вылетит в 9:10.

Еще два рейса перенесли на более позднее время, однако вылет состоится 11 февраля.

- Рейс ИЕ4530 Хабаровск - Нерюнгри должен вылететь в 14:45. Рейс ИЕ4605 Хабаровск - Оха отправится в 14:50. Причиной стало позднее прибытие самолетов в Хабаровск, - рассказали в хабаровском аэропорту.

Остальные рейсы должны работать по установленному расписанию. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram