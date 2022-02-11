Несколько самолетов не смогли вылететь из Хабаровска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменения в расписании рейсов произошли в хабаровском аэропорту. Из-за плохой погоды вылет рейса НИ403 Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Аян перенесен на 13 февраля. Самолет ориентировочно вылетит в 9:10.

Еще два рейса перенесли на более позднее время, однако вылет состоится 11 февраля.

- Рейс ИЕ4530 Хабаровск - Нерюнгри должен вылететь в 14:45. Рейс ИЕ4605 Хабаровск - Оха отправится в 14:50. Причиной стало позднее прибытие самолетов в Хабаровск, - рассказали в хабаровском аэропорту.

Остальные рейсы должны работать по установленному расписанию. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

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