Мужчина обгорел при пожаре в пригороде Хабаровска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории садового общества «Тепловозник» в пригороде Хабаровска произошел пожар. Огонь поглотил деревянную одноэтажную дачу.

- На вызов выехали два отделения восьмой пожарной части краевой противопожарной службы. От подразделения до места пожара было порядка 20 километров, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожарным расчетам удалось подавить огонь, чтобы он не перебросился на другие здания, а затем и полностью потушить пожар. Спасти постройку не удалось, она полностью выгорела. Хозяин дачи 1954 года рождения получил ожоги лица и руки. Мужчине предложили госпитализацию, но он отказался ехать в больницу. Причины происшествия выясняются сотрудниками Госпожнадзора.

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