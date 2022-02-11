Мужчина обгорел при пожаре в пригороде Хабаровска
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На территории садового общества «Тепловозник» в пригороде Хабаровска произошел пожар. Огонь поглотил деревянную одноэтажную дачу.
- На вызов выехали два отделения восьмой пожарной части краевой противопожарной службы. От подразделения до места пожара было порядка 20 километров, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Пожарным расчетам удалось подавить огонь, чтобы он не перебросился на другие здания, а затем и полностью потушить пожар. Спасти постройку не удалось, она полностью выгорела. Хозяин дачи 1954 года рождения получил ожоги лица и руки. Мужчине предложили госпитализацию, но он отказался ехать в больницу. Причины происшествия выясняются сотрудниками Госпожнадзора.
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