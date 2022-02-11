Вяземский лесхоз-техникум победил во всероссийском спортивном конкурсе Фото: Правительство Хабаровского края

Вяземский лесхоз-техникум имени Н. В. Усенко одержал победу в Открытом публичном всероссийском смотре-конкурсе профессиональных образовательных организаций. Он признан лучшим учебным заведением по части организации физкультурно-спортивной работы. Конкурс проводили среди учреждений с числом обучающихся до тысячи человек.

Такого результата техникуму удалось добиться благодаря плодотворной работе. В нем проводят занятия по восьми спортивным направлениям, а также всевозможные мероприятия и конкурсы. Кроме того, там создан спортивный комитет, в который входят педагоги, ветераны спорта и сотрудники-активисты.

- Каждый год мы проводим спартакиаду, «День бегуна», первенства по различным видам спорта. Наши студенты активно участвуют в районных и городских состязаниях. Сборные не раз показывали отличные результаты на соревнованиях по баскетболу, пауэрлифтингу, армреслингу, стритболу, шахматам, настольному теннису. Кроме того, студенты и преподаватели активно участвуют в ежегодной «Лыжне России» и других спортивных мероприятиях, - рассказала Анна Шевцова, директор Вяземского лесхоз-техникума.

Так любовь к спорту помогла техникуму показать себя с лучшей стороны и получить признание на конкурсе. Надеемся на новые достижения в спорте и учебе от студентов учреждения.

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