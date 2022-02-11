Детскую студию мультипликации открыли в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В детской художественной школе Хабаровска появилась студия мультипликации. Новое направление заинтересовало учеников, которые уже посещают первые занятия. Они начали осваивать перекладную анимацию. В свое время именно так был создан известный мультик «Ежик в тумане»

- Сейчас у нас обучаются ребята от 12 лет и старше. Позже планируем набирать на этот курс детей помладше, - рассказала Людмила Смолянская, директор детской художественной школы.

Студию открыли в рамках работы над созданием анимационного кластера в Хабаровском крае. Оборудование было куплено благодаря президентскому гранту. В планах обустроить и другие места для обучения анимации.

- К октябрю 2022 года в крае планируется открыть 19 студий детской мультипликации. Девять из них будут в Хабаровске, - рассказала Александра Дубовская, председатель совета ХКОО «Развитие анимационного искусства».

Помимо этого, анимацию в Хабаровском крае хотят вывести на потоковый режим. Планируется запуск международного фестиваля мультфильмов, а также организация показов творений студий для широкой публики.

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