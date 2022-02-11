В Березовке и на пятой площадке в Хабаровске установят камеры видеонаблюдения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровске установят камеры видеонаблюдения в Березовке и на Пятой площадке. Такие меры вводятся в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

- Шесть с половиной миллионов рублей выделят на закупку оборудования. Эти мероприятия выполняются с целью охраны общественного порядка, раскрытия и недопущения преступлений и правонарушений, - рассказали в городской службе по взаимодействию с правоохранительными органами.

Записи с камер будут оперативно отрабатываться сотрудниками правоохранительных органов. За оснащенными системами безопасности районами можно будет следить в режиме реального времени. Все материалы также будут храниться в видеоархивах.

Пятая площадка уже обзавелась славой одного из самых криминальных районов города. Теперь у людей будет меньше страхов от нахождения в этом районе. Камеры должны помочь обеспечить безопасность жителей Хабаровска.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.