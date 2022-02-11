Новую ледовую переправу откроют в Хабаровском крае Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Хабаровском крае зарегистрируют еще одну ледовую переправу. Она находится в Комсомольском районе в шести километрах от поселка Черный Мыс.

- В Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступило заявление-декларация на этот объект. Он находится на 114 километре автодороги Селихино - Николаевск-на-Амуре. Переправа носит технологический характер и выдерживает движение автотранспорта общим весом до 40 тонн, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано 37 ледовых переправ. Это на шесть меньше, чем было в прошлом году. Больше всего их приходится на район имени Лазо. Там функционирует целых 13 переправ. На втором месте Ульчский район, где их открыто шесть. На район имени Полины Осипенко и Аяно-Майский район приходится по четыре переправы, на Хабаровский, Верхнебуреинский, Охотский и Амурский районы - по две. В Комсомольском и Николаевском районах функционирует по одной переправе. На каждой из них организован контроль за состоянием льда, а также расчистка проездом. Помимо прочего, установлены дорожные знаки, регулирующие движение транспорта.

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