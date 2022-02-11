В Хабаровском крае подвели итоги работы органов прокуратуры за 2021 год

На мероприятии обсудили вопросы краевого значения Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае состоялось подведение итогов работы органов прокуратуры за прошлый год. На мероприятии присутствовали заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, губернатор края Михаил Дегтярев, главный федеральный инспектор Николай Шевцов, председатель Законодательной думы Ирина Зикунова, прокурор края Николай Рябов, а также руководители правоохранительных и судебных органов. В рамках данной встречи они обсудили проделанную работу за прошлый год и наметили дальнейшие планы.

- За 2021 год прокурорами пресечено более 40 тысяч нарушений закона, принято свыше 20 тысяч мер реагирования, к ответственности привлечено семь тысяч виновных лиц, восстановлены права восьми тысяч человек, - доложил в докладе Николай Рябов, прокурор Хабаровского края.

Дмитрий Демешин высказал свое мнение относительно работы прокуроров края, отметив, что за прошедший год было выполнено много поставленных задач.

- В 2021 году удалось погасить более 400 миллионов долгов перед предпринимателями по исполненным контрактам, предоставить 242 сиротам положенное жилье, ввести в эксплуатацию 12 социально значимых объектов и девять объектов инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития, - рассказал Дмитрий Демешин, заместитель генерального прокурора РФ.

Кроме того, на заседании обсудили планы на будущую работу. Особо важными остаются направления погашения заработной платы работникам предприятий. На данный момент более тысячи сотрудников все еще ожидают оплаты своего труда. Кроме этого, надзор необходим за недостроенными объектами в крае. В регионе остается 48 не сданных в срок объектов, на которые было потрачено более 12 миллиардов рублей.

Помимо прочего приоритетными направлениями являются совершенствование надзора над тем, чтобы соблюдались права детей-сирот и многодетных семей. Все должны своевременно получать жилье. Важным остается решение проблемы ветхого и аварийного жилья. Планируется усилить наблюдение за расселением и капитальным ремонтом таких строений. Дмитрий Демешин также обратил внимание на проблему бродячих собак и призвал пресекать бездействие в решении этого вопроса.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.