Парк имени Гагарина благоустроят в Комсомольске-на-Амуре

На территории появятся игровые и спортивные площадки Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре благоустроят парк имени Ю. А. Гагарина. Модернизация пройдет в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На благоустройство парка муниципалитет направит 14 миллионов рублей. Такую же сумму выделит КнААЗ.

- В парке этим летом построят скейт-площадку, площадку для уличной гимнастики. Будут установлены теннисные столы, а также появятся детские игровые площадки для детей разных возрастов. Будут смонтированы павильоны для посетителей, трибуны, раздевалки для спортсменов. Появятся площадки для мини-футбола, стритбола, волейбола, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, в 53 муниципальных образованиях Хабаровского края жители региона выбрали для благоустройства 91 общественную территорию. Деньги на эти цели будут выделены из федерального бюджета.