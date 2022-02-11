Семь школ Хабаровска закрыли на карантин

В краевой столице наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, пневмонией и ковидом Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице часть общеобразовательных учреждений закрыта на карантин.

- Учащиеся семи школ переведены на дистанционное обучение. 134 класса в 40 школах закрыты по разным причинам. 117 - по ОРВИ, 17 - по коронавирусу. В детских садах карантин введен в 34 группах, - рассказала Татьяна Скорик, заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска.

В Хабаровске с 31 января по 6 февраля зафиксировано 11576 обращений с жалобами на ОРВИ. Пневмонией заболели 515 человек. Сложная ситуация и с ковидом. За прошедшую неделю зафиксировано 4386 случаев. Это на 2,6% больше, чем за предыдущую неделю.