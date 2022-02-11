Кондуктор троллейбуса в Хабаровске, вовлеченная в конфликт со студенткой, ответила на обвинения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В соцсетях Хабаровска активно обсуждают видео, загруженное жительницей города в один из пабликов в Instagram. В пояснении к посту девушка написала, что кондуктор троллейбуса №1 выгоняла ее с места. По словам студентки, женщина аргументировала свое поведение тем, что это место является ее рабочим, и девушке следует его освободить. В итоге дележка сиденья переросла в конфликт. 20-летняя студентка рассказала, что кондуктор обзывала ее «малолетней хамкой» и «школьницей», а также облокачивалась и пыталась сесть на девушку. Причину, по которой она отказалась уступать женщине место, она объяснила так: над сиденьем не было специальной таблички, а значит оно предназначено для пассажиров. После того как видео попало на суд общественности, его увидела сама кондуктор. Женщина поспешила прояснить ситуацию, высказав свою точку зрения о причине конфликта.

- Салон был полупустой. Обилетив пассажиров, я к ней подошла и вежливо попросила пересесть на другое место. Я ей объяснила, что она сидит на месте кондуктора, а табличку убрали, потому что большинство троллейбусов работает без кондукторов. Она почему-то стояла на своем и сказала, что не встанет. Да пусть бы сидела, не жалко, я ее просто по-человечески попросила пересесть на другое свободное место, - прокомментировала ситуацию кондуктор первого троллейбуса.

Пользователи соцсети, которые раньше были преимущественно на стороне кондуктора, после такого ответа поменяли свое мнение. Теперь они недоумевают, почему женщина не заняла свободное место вместо того, чтобы ввязываться в спор. Видимо, никто не хотел уступать, что в итоге переросло в скандал.

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