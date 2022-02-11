Пациентам из ЕАО будут оказывать медпомощь в Хабаровске

Юрий Бойченко и Андрей Лебедев подписывают соглашение Фото: Правительство Хабаровского края

Министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко и начальник Департамента здравоохранения правительства Еврейской автономной области Андрей Лебедев подписали соглашение о маршрутизации пациентов Еврейской автономной области в медицинские организации Хабаровского края.

Соглашение распространяется на оказание хирургической, онкологической и кардиологической помощи.

- С ЕАО мы работаем давно, отлажена маршрутизация. В прошлом году было 110 пациентов с острым инфарктом миокарда. 82 из них была проведена операция. Оказание неотложной помощи позволило сократить летальность по инфаркту, - отметил Борис Шевцов, главный внештатный кардиолог Хабаровского края и ДФО.

Соглашение будет действовать в течение этого года. Прорабатывается вопрос по оказанию медпомощи роженицам из ЕАО в Перинатальном центре Хабаровска.