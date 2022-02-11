Пловцы из Магадана вошли в сборную России по плаванию

Иван Кожакин и Данил Панкеев на соревнованиях по плаванию Источник: социальные сети Сергея Кожакина
Фото: Социальные сети
Пловцы из Магадана вошли в сборную России. Ими стали Иван Кожакин и Данил Панкеев. Теперь они будут представлять свою страну на международных соревнованиях. Об этом рассказал их тренер.
- Иван включен в резервный состав основной сборной, Данил - в юниорскую сборную России, - написал на своей странице в Instagram Сергей Кожакин, тренер пловцов.
Иван Кожакин также является лидером Магаданской сборной по плаванию. За спиной у него уже есть спортивные достижения. В 2021 году он попал в финал чемпионата России в Санкт-Петербурге. Такого результата пловец достиг на всех дистанциях, в которых принимал участие. Данил Панкеев в том же 2021 году стал самым молодым участником на Кубке мира FINA по плаванию. Теперь его талант пополнит ряды юниоров в сборной.
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