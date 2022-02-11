Пловцы из Магадана вошли в сборную России по плаванию

Иван Кожакин и Данил Панкеев на соревнованиях по плаванию Источник: социальные сети Сергея Кожакина Фото: Социальные сети

Пловцы из Магадана вошли в сборную России. Ими стали Иван Кожакин и Данил Панкеев. Теперь они будут представлять свою страну на международных соревнованиях. Об этом рассказал их тренер.

- Иван включен в резервный состав основной сборной, Данил - в юниорскую сборную России, - написал на своей странице в Instagram Сергей Кожакин, тренер пловцов.

Иван Кожакин также является лидером Магаданской сборной по плаванию. За спиной у него уже есть спортивные достижения. В 2021 году он попал в финал чемпионата России в Санкт-Петербурге. Такого результата пловец достиг на всех дистанциях, в которых принимал участие. Данил Панкеев в том же 2021 году стал самым молодым участником на Кубке мира FINA по плаванию. Теперь его талант пополнит ряды юниоров в сборной.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.