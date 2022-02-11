В проблемных домах Комсомольска-на-Амуре побывала инспекция Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре специалисты регионального госконтроля проверили проблемные дома. Сотрудники побывали в нескольких домах, жильцы которых направляли жалобы на работу управляющих компаний.

- Я дал поручение, чтобы проблемы жильцов были решены в течение недели. Если нарушения подтвердятся, то управляющая компания будет привлечена к административной ответственности и выплатит штрафы. Юридическое лицо - 250 тысяч рублей, а должностное - 50 тысяч, - рассказал Дмитрий Зубарев, и. о. начальника главного управления госконтроля.

Подобные проверки в течение года главное управление регионального госконтроля планирует проводить и в других районах Хабаровского края. В ведомство часто поступают жалобы на протекание крыш и грибок в квартирах.