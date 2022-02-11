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Происшествия11 февраля 2022 10:00

Красной икры на миллион рублей украл хабаровчанин

Мужчина обманывал продавцов деликатеса, обещая перевести деньги позже
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Красной икры на миллион рублей украл хабаровчанин

Красной икры на миллион рублей украл хабаровчанин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабаровчанина осудили за хищение красной игры. Его признали виновным в совершении четырех преступлений.

- Мужчина размещал в интернете объявления. Писал, что хочет купить красную икру. Потом встречался с продавцом. Забирал товар, но деньги обещал перевести на карту позже, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Потом мужчина не отвечал на звонки. Таким образом, потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше одного миллиона рублей. Хабаровчанин признал вину. По статье 159 УК РФ «Мошенничество» он получил наказание - три с половиной года условно. Кроме этого, мужчина выплатит штраф - 80 тысяч рублей.