12 февраля на дорогах Хабаровска ожидается снежный накат
Фото: Администрация Хабаровска
12 февраля в Хабаровске ночью без существенных осадков, днем снег, а на дорогах возможен снежный накат. Температура ночью опустится до -18 градусов, днем будет от -11 до -9 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.
В южных районах края местами пройдет снег и также возможен снежный накат. Температура будет держаться в пределах от -19 до -14 ночью и от -9 до -4 днем. Ожидается северный ветер 5-10 метров в секунду
В центральных районах края ожидается местами небольшой снег, температура ночью достигнет -28 градусов, в светлое время суток прогнозируется от -15 до 0 градусов. Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 2-13 метров в секунду.
Жителей северных районов Хабаровского края ожидает небольшой снег. Температура ночью будет находиться в диапазоне от -23 до -10 градусов, днем - от -15 до -4 градусов. Скорость ветра составит 2-11 метров в секунду.
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