В Хабаровском каре стремительно увеличивается число заболевших коронавирусом

Ковид в Хабаровском крае подтвердился еще у 1488 человек Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае за сутки ковид был выявлен у 1488 жителей. Это рекордный показатель за все время пандемиии. И очевидно, что цифры в ближайшее время продолжат расти.

Остается высоким и число госпитализации. Так, всего за сутки 299 больным потребовалось круглосуточное наблюдение у врачей. Однако несмотря на высокое количество госпитализаций, дефицита мест в больницах пока не наблюдается. Днем ранее краевые власти увеличили коечный фонд. В регионе развернута 2571 койка, из них свободны 834. А в общей сложности в стационарах региона от коронавируса в стационарах лечатся 1737 пациентов.

- С учетом доминирования штамма «омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находится 51 человек, на кислородной поддержке - 927 человек, - рассказали в пресс-службе минздрава региона.

Там также отметили, что сейчас количество выздоровевших существенно меньше, чем заболевших. Лечение завершили за сутки всего 806 пациентов.

КОНКРЕТНО

Сейчас в регионе болеют коронавирусом 15 133 человека.

За сутки от коронавируса скончались два жителя края.

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