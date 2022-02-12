В Хабаровском крае выбрали лучшие катки Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае выбрали лучшие катки. Призеров из 34 претендентов назвали в министерстве спорта региона, сообщили в правительстве субъекта.

– В этом году соревнование проходило в двух номинациях – в одной из них определяли лучшие дворовые катки, в другой – площадки для массового катания. Радует, что география конкурса стала разнообразнее, а катки – более благоустроенными. Также в этом году активнее проходило само голосование. Участие в нем приняли более 11 тысяч жителей региона, – рассказал министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.

Голосование проходило в Сети на портале «Голос27», и по его итогам, победа досталась катку в селе Калинка Хабаровского района. За него отдали свои голоса почти 2 тысячи человек.

Второе место занял прошлогодний победитель состязания – каток детского дома №37 села Найхин Нанайского района. Замкнул тройку призеров хабаровский стадион «Заря-27».

Эти катки, а также победители в других специальных номинациях получат от 50 до 150 тысяч рублей.

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