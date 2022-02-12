Сбил упавшего ребенка и скрылся с места ДТП: ГИБДД разыскивает водителя из Комсомольска. Фото: ГИБДД Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники ГИБДД разыскивают водителя машины, наехавшей на 7-летнего мальчика. Ребенок шел по двору в поликлинику, поскользнулся на льду и попал под колеса авто, однако автовладелец не поспешил оказывать ему помощь, сообщили в городской дорожной полиции.

Все произошло около четырех часов дня 11 февраля во дворе дома №48 по улице Ленинградской.

— Пешеход 7 лет совместно со своим братом 14 лет двигались в направлении детской поликлиники №5 на прием. Машина ехала им навстречу. Поравнявшись с автомобилем, пешеход 7 лет поскользнувшись, упал под машину. В результате падения водитель совершил наезд задним правым колесом на левую ногу ребенка, — рассказали в ведомстве.

Мужчина вышел из машины, оценил обстановку, спросил, все ли в порядке у мальчика, и уехал. Хотя он должен был вызвать ГИБДД.

Очевидцев происшествия просят связаться с госавтоинспекторами по телефону 52-44-88.

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