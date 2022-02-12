В хабаровском аэропорту не смогли вовремя вылететь два самолета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском аэропорту перенесено время вылета двух авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

— Рейс ИЕ4530 по маршруту Хабаровск — Нерюнгри отправится в 14:45, а рейс ИЕ4605 до Охи назначен на 14:50, — рассказали в аэропорту.

Там отметили, что причиной задержки отправления стало позднее прибытие авиасудов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.