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Общество12 февраля 2022 4:11

В хабаровском аэропорту не смогли вовремя вылететь два самолета

Авиасуда с опозданием прибыли в воздушную гавань
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В хабаровском аэропорту не смогли вовремя вылететь два самолета

В хабаровском аэропорту не смогли вовремя вылететь два самолета

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском аэропорту перенесено время вылета двух авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

— Рейс ИЕ4530 по маршруту Хабаровск — Нерюнгри отправится в 14:45, а рейс ИЕ4605 до Охи назначен на 14:50, — рассказали в аэропорту.

Там отметили, что причиной задержки отправления стало позднее прибытие авиасудов.

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