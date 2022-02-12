В хабаровском аэропорту не смогли вовремя вылететь два самолета
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Хабаровском аэропорту перенесено время вылета двух авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
— Рейс ИЕ4530 по маршруту Хабаровск — Нерюнгри отправится в 14:45, а рейс ИЕ4605 до Охи назначен на 14:50, — рассказали в аэропорту.
Там отметили, что причиной задержки отправления стало позднее прибытие авиасудов.
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