До большого лыжного старта «Лед и Пламя» в Хабаровске осталось три дня Фото: Правительство Хабаровского края

Завершаются приготовления к лыжному переходу «Лед и Пламя».Старт большого заезда назначен на 15 февраля. В этот день спортсмены выйдут на дистанцию в 400 километров по маршруту Хабаровск — Комсомольск.

Экспедиция приурочена к 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева.

— Перед большим межмуниципальным переходом лыжники уже преодолели несколько маршрутов для подготовки к основному старту. Это 30-километровые забеги от Комсомольска-на-Амуре через село Бельго до базы отдыха «Шарголь», от села Боктор до заповедника Комсомольский и 40 км от поселка Кенай до Уктура, — рассказали в правительстве региона.

Заявки на участие в забеге подали свыше четырех сотен спортсменов и просто любителей активного образа жизни.

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