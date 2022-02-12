Большегруз застрял в снегу в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Неподалеку от села Большие Санники в Хабаровском крае в снегу застрял грузовик. ISUZU FORWARD увяз в сугробах, а водитель едва не остался без запасов еды и топлива. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

В ведомстве рассказали, что большегруз перевозил тюки с сеном. Общий вес составил 35 тонн. Груженый автомобиль попросту не смог заехать в очередную горку.

— От предложенной ранее помощи в эвакуации местных спасательных служб мужчина отказался, так как не согласился оставить автомобиль один на дороге. Для оказания помощи было организовано взаимодействие с ООО «Региоснаб». На место 10 февраля направлена группа спасателей поисково-спасательного отряда из Комсомольска-на-Амуре, — рассказали спасатели.

В итоге 11 февраля вытащить большегруз все же удалось. Его вытянули будьдозером. Далее водитель продолжил свой путь самостоятельно.

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