В Хабаровске появилось новое оборудование для онкогинекологических операций. Фото: Телеграм/Здравый смысл 27

Новое современное медицинское оборудование доставлено в Хабаровский край. Оно позволит проводить на более высоком уровне онкогинекологические операции, сообщает телеграм-канал «Здравый смысл 27».

Хирурги смогут с минимальными вмешательствами и более качественно оперировать пациенток с раком шейки матки и другими опухолями «по женской» части.

Для Хабаровских медиков это выход на новый уровень оказания медицинской помощи. Мастер-класс для местных специалистов провел хирург из московского центра онкологии Блохина.

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