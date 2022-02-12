В Хабаровске появилось новое оборудование для онкогинекологических операций. Фото: Телеграм/Здравый смысл 27
Новое современное медицинское оборудование доставлено в Хабаровский край. Оно позволит проводить на более высоком уровне онкогинекологические операции, сообщает телеграм-канал «Здравый смысл 27».
Хирурги смогут с минимальными вмешательствами и более качественно оперировать пациенток с раком шейки матки и другими опухолями «по женской» части.
Для Хабаровских медиков это выход на новый уровень оказания медицинской помощи. Мастер-класс для местных специалистов провел хирург из московского центра онкологии Блохина.
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