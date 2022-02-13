Количество заболевших ковидом жителей Хабаровского края перевалило за полторы тысячи за сутки

На ИВЛ в регионе находится 48 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровском крае за сутки ковид был выявлен у 1525 жителей. Это рекордный показатель за все время пандемиии. Цифры в ближайшее время продолжат расти.

На ИВЛ находится 48 человек, на кислородной поддержке – 919 человек. В крае развернута 2571 койка, загруженность 68, 18 %. При этом свободными остаются 818 коек.

В регионе выздоровело 889 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 131 026. Выявлено 1525 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Там также отметили, что сейчас количество выздоровевших существенно меньше, чем заболевших. Лечение завершили за сутки всего 806 пациентов.

КОНКРЕТНО

Сейчас в регионе болеют коронавирусом 15 766 человек. Из их 1753 проходят стационарное лечение, 14 013 - амбулаторное.

За сутки от коронавируса скончались трое жителей края.

Коллективный иммунитет составляет 72,4%.

Привито от коронавирусной инфекции 636 815 человек, полностью завершили вакцинацию 592 517 человек. Ревакцинировано 110 586 жителей.

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